Bakan Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bugün Diyarbakır’daki incelemelerimizi tamamladık. Bölgedeki son durumu masaya yatırdık. Diyarbakır’ı merkez tutarak bölgedeki mevcut durumu detayları ile detaylandırdık.

Bildiğiniz üzere bu hastalığı kesin tedavisi olmamakla birlikte erkenden başlanan tedavilerle en başarılı ülkelerden birisiyiz. Bu yüzden vefat sayısını az sayıda tutmayı başardık.

Pandeminin ilk başlarında alınan kısıtlayıcı önlemlerle düşüşü sağladık.

Sosyal mesafenin korunamadığı ortamlar oldu. Bunun yansımasını da hemen gördük. Bu süreci aile bağlarının en sağlam olduğu gelenek ve göreneklerine en fazla bağlığı ile bilinen orta Anadolu ve güney doğu Anadolu bölgelerimizde daha fazla yaşadık.

Hasta artışının olduğu iller arasında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak var.

Tüm Türkiye’de yatak doluluk oranlarını izlemekteyiz.

Hasta yatak kapasitelerimizi değerlendirdiğimizde Batman’da yeni 4 bin… Batman’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79, Diyarbakır’da ise yüzde 66… Şırnak’da ise yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58.

Yoğun bakım yarak sayısı 113 idi ayrıca 103 yatak ilavesi ile kapasitemizi arttırmış olacağız.

Diyarbakır yoğun bakım yatak sayımıza 106 yatak ilavesi ile kapasitemizi 520 yatağa çıkarmış olacağız.

Mardin’deki yoğun bakım sayısını kapasitemizi 182 yatağa çıkarmış olacağız.

Siirt ilimizde kapasitemizi yoğun bakın yatak sayımızı 83 yatağa çıkarmış olacağız.

Şanlıurfa’da 110 yatak ilavesi ile 710 yatağa çıkarmış olacağız.

Türkiye genelinde ise yatak doluluk oranımız şu an yüzde 51, yoğun bakım doluk oranımız yüzde 68 solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 31.

Temaslı taraması bu salgınla mücadelemizde hayati öneme sahip. Önceliğimiz hasta artış sayısını durdurmak. Bu dönemde aile ziyaretlerinin ertelenmesi gerekiyor. Aksi halde tedbirler bir süre sonra yetersi kalabilir.

Diyarbakır’da temaslı kişilerinin yüzde 91’inin aile içinde bulaştığını tespit ettik. Temaslıların vakaya dönüşme oranında ise düşüş var. Ancak bu veri bize aile ziyaretlerini ertelenmesi gerektiğini gösteriyor.