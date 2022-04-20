Bakan Fahrettin Koca'dan asistan doktor açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca asistan doktorlukla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı..

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Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

Her ne suretle olursa olsun, MEMURİYETTEN İSTİFA ETMİŞ OLAN ve SON TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek.

Halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği NAKİL HAKKI ELDE EDENLER, talepleri halinde SBA kadrolarına da geçebilecek.