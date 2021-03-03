BIST 1.531
DOLAR 7,43
EURO 8,97
ALTIN 410,82
HABER /  SAĞLIK

Bakan Fahrettin Koca’dan aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Abone ol

Bakan Koca sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçlarına değinen Koca şu ifadeleri kullandı;

“Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik %83,5 ve hastaneye yatışları %100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde.”

ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan'da muhalefet Paşinyan olmadan erken seçime gidilmesini istiyor
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (3 Mart 2021)
İçişleri Bakanlığı merak edilen sorulara yanıt verdi
Anayasa Mahkemesinden yaşlılık aylığı kararı
Sinop'ta eşi vefat eden yaşlı kadın 200 köylüsüne koronavirüs bulaştırdı
Sivasspor ile Hatayspor puanları paylaştı
Son şampiyon Başakşehir'in kötü gidişi Konyaspor karşısında da sürdü
Tarihte Kara Şaman Togay'ın yeri kimdir ölümü nasıl oldu?
Karabük'te şiddetli ağrıyla gitti doktor bile şaştı kaldı: İlk defa başıma böyle bir şey geldi
Yorumlar 3 yorum