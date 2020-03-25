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Bakan Fahrettin Koca son sayıyı açıkladı! Koronavirüsten can kaybımız arttı

TÜRKİYE'deki coronavirüs (Covid-19) vaka sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu. Bakan Koca koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısının 59'a çıktığını açıklarken yeni vaka sayısının ise 561 kişi arttığını belirtti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'deki ölüm ve vaka sayısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 59 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise 2433'e yükseldiğini duyurdu.

Bakan Koca mesajında; ''SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.'' ifadelerini kullandı.

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