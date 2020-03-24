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Bakan Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan Koca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiğini açıklarken yeni vaka sayısının ise 343 olduğunu duyurdu.

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Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronovirüs salgını Türkiye'de de hızla ilerlemeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'deki ölüm ve vaka sayısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise 1872'ye yükseldiğini duyurdu.

Son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldığını ve 343 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 7 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, toplam vaka sayısı ise 1872'ye yükselmiş oldu.

"Biri koah hastası, altısı ileri yaşta"
Bakan Koca ayrıca, hayatını kaybedenlerden birinin KOAH hastası olduğunu, altısının ise ileri yaşta olduğunu ifade etti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.

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