Bakan Fahrettin Koca açıkladı herkes hastanelere koştu! Uzun kuyruklar oluştu

Kalabalık nedeniyle aşı yaptırmaktan vazgeçen Suat Aksoy, "Aşı olmadım. Aşı olmaya gelmiştim, bu kalabalığa girmek istemedim. Çok talep var, yoğunluk var. Biraz zaman geçsin, müsait bir zamanda gelip aşı olacağım" diye konuştu.