Bakan Fahrettin Koca açıkladı herkes hastanelere koştu! Uzun kuyruklar oluştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanlar koronavirüs aşısı olmak için İstanbul'da hastanelerin yolunu tuttu. Bazı hastanelerin önlerinde kuyruklar oluştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanların koronavirüs aşısı sıralarının geldiğini açıkladı. Açıklamanın ardından aşı randevusu alanlar İstanbul'da hastanelere gitmeye başladı.
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne gelenler, bahçede uzun kuyruklar oluşturdu. Sırası gelenler içeriye alınarak, aşıları yapıldı.
Aşı olan Orhan Katırcı, "Memnunuz. Özel sektör çalışanıyım. Sıra bekledim. Kalabalık olduğu için 20 kişilik gruplar halinde içeriye alıyorlar. Yoğunluk var. Mesafe kuralına uyulmadı. İnsanımız yükleniyor, mesafe bırakmıyor. Aşımı oldum, işime gideceğim" dedi.
Kalabalık nedeniyle aşı yaptırmaktan vazgeçen Suat Aksoy, "Aşı olmadım. Aşı olmaya gelmiştim, bu kalabalığa girmek istemedim. Çok talep var, yoğunluk var. Biraz zaman geçsin, müsait bir zamanda gelip aşı olacağım" diye konuştu.