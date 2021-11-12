Bakan Elvan'dan cari açık açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ''Cari açıkta yapısal problemimiz var'' diyerek yapısal cari açığın azaltılması noktasındaki görevin hükümetin görevi olduğunu kaydetti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Merkez Bankasının temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır" açıklaması yaptı.

Elvan açıklamasında, "Cari açıkta yapısal problemimiz var. Yapısal cari açığın azaltılması noktasındaki görev hükümetin görevidir. Dolayısıyla para politikasında uygulanacak araçlar bellidir. Bu araçları da Merkez Bankası uygular. Buna açıklık getirmek istedim" dedi.