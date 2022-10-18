Bakan Dönmez'den Bartın'daki faciayla ilgili açıklama: Aykırı bir husus tespit edilmedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulda, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgilendirme yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Maden ocağı en son Ağustos ayında denetlendi, teknik ve idari düzenlemelere aykırı bir husus tespit edilmedi." dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulda, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin bilgilendirme yaptı.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Kaza haberini alır almaz İçişleri ve Çalışma Bakanımızla olay yerine gittik. Vahim hadisenin metan gazı sonucu grizu patlaması şeklinde meydana geldiği değerlendirilmektedir. Saat 16-24 vardiyasında 110 madenci kardeşimiz çalışmaktaydı.

İstanbul'daki 6 madenci hariç yaralılar taburcu oldu.

Amasra TKK'da 580 çalışana 16 iş güvenliği uzmanı atanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına NOVA aracılığıyla temel risk eğitimi verilmiştir. Kömür ocakları yolda en az 4 kez denetlenmektedir.

Amasra'nın dördüncü Ağustos'taki son denetim yerinde yapılmıştır. Denetimde aykırı husus tespit edilmemiştir.

Soruşturmalara gelince olayın meydana geldiği ilk anda adli soruşturma başlatıldı. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli olanlar yapılacak.

Sayıştay raporları

Sayıştay, TBMM adına kamu faaliyetlerini denetlemekte görevlidir. 2017-2019 raporlarında yer alan hususların dikkate alınmadığı iddia edilmiştir.

Denetimlerde bağımsız çalışan seyyar gaz ölçüm cihazı bulunmaktadır. Kişisel oksijen maskeleri, otomatik yangın söndürme sistemleri gibi 50 kalemde iyileştirmeler yapıldı. 6'lı sensörler tespit edilmiştir.

"Madende karakutu var"

Gaz belirli seviyenin üstüne çıktığında ışıklı alarmlar ile çalışanlar uyarılır. Merkezi gaz izleme sistemi ve yeraltında sarı ışık yanıp sesli uyarı yapılmaktadır. Metan oranı yüzde 2'yi bulduğunda yeraltı ve yer üstünde kırmızı alarm devreye girer. Acil müdahale ile çalışanlar dışarı temiz havaya çıkarılır.

Ortamda metan gazı seviyesi 18.05 sularında 1.5'a ulaşmış ve emniyet amaçlı elektrik kesilmiş. Son kayıtta metan oranı 1,69 olarak ölçülmüştür. 18.09'dan sonra kayıt alınamadı. Patlama 18.10'da ulaştı. Patlama sıralarında ölçülen bu. Bilirkişiler,, teknik birimler yukarıdaki değerleri tek tek değerlendirecek. Madende karakutu var, tüm konuşmalar tek tek dinlenecek.

Şehitlerimizin ödemelerine başlandı. Süreç en kısa sürede tamamlanacaktır. Madenci kardeşlerimizin evlatları, aileleri bizim emanetlerimizdir.