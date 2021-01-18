Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar! AB ile ilişkilerde son dönemde olumlu atmosfer var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. İki ülke önümüzdeki süreçte diyalog mekanizmalarını canlandırma konusunda mutabık kalırken, Çavuşoğlu, "Yunanistan ile yaptırımlardan korktuğumuz için masaya oturmadık. Yaptırımlardan korksaydık daha önce attığımız adımları atmazdık. Ancak bu gergin ortamı da devam ettirmek istemiyoruz" dedi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla basın açıklaması yapıyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

Artan ırkçılık Türk toplumunu olumsuz etkiliyor.

Eğitimde iş birliği anlaşmasını müzakere ediyoruz.

Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık.

AB ile ilişkilerde son dönemde olumlu atmosfer var.

Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür.

Alman Bakan Mass'ın açıklamaları şöyle;

- Son dönemde çok sayıda pozitif sinyal olduğu için bu ani ziyareti gerçekleştirmek istedik.

- Geçen yıl Türkiye ile AB arasında Doğu Akdeniz konusunda zorlu bir süreç geçti.

- Müttefiklerimizin (Yunanistan-Türkiye) savaş gemilerinin tekrar karşı karşıya geldiğini görmek istemiyoruz.

- Dönem başkanlığımızda bu ilişkilerin olumlu bir havaya dönmesi için büyük bir çaba gösterdik.

- İstikşafi görüşmelerin haftaya başlayacak olması bizi çok mutlu etti. Tekrar diplomasi yoluna girilmesi olumlu bir gelişme.

- Doğu Akdeniz'deki gerilimi karmaşık bir konu ancak çözümsüz değil.

- Artık ileriye bakmalıyız. Hep geriye baktık."

Soru-cevap

- "(İstikşafi görüşmeler) Çavuşoğlu: Yunanistan'ın NATO bünyesinde kurulan mekanizma toplantılarına tekrar katılmaya başlamasından memnuniyet duyuyorum. Yunanistan hangi sebeple sadece deniz yetki konularını ya da Doğu Akdeniz ile ilgili meseleleri görüşeceğiz dedi bilmiyorum ama bu gerçekten doğruysa faydalı bir yaklaşım değil. Neden? Yunanistan ile Türkiye arasında çok kez gerginliğe yol açan konular var. Tüm bu konuları nasıl çözeceğimizi Yunanistan ile görüştük. 60 tur ne konuştuysak 61'incide de onu görüşeceğiz. Doğu Akdeniz konferansı teklifinde bulunmuştu sayın Cumhurbaşkanımız. AB tarafına ilettik, henüz bir cevap gelmedi. Türkiye raportörü ile görüşeceğiz. Brüksel'e gitmişken ev sahibi ülkenin dışişleri bakanıyla baş başa görüşme gerçekleştireceğiz.

- (Yunan piskoposun sözleri) Maas: Ben ne piskoposu tanıyorum ne de o sözlerini okudum. Bu yüzden somut bir yorum yapamam. Bize göre din özgürlüğü çok önemli. Ve insanların dinlerini istedikleri şekilde icra edebilmelerini savunuyoruz. Biz Almanya'da İslam düşmanlığını azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz.

- (Olası yaptırımlar) Çavuşoğlu: Biz yaptırımlardan korktuğumuz için masaya oturmuyoruz. Yaptırımlardan korksaydık daha önce attığımız adımları atmazdık. Ancak bu gergin ortamı da devam ettirmek istemiyoruz.

- (Mesut Özil'in transferi) Maas: Türkiye'deki insanlar duygusal taraftarlar. Özil gerçekten Alman futbolu ve milli takımında büyük başarılara imza attı. Türkiye'de de başarılı olmasını istiyorum. Ona en iyi dileklerimi sunuyorum.

Çavuşoğlu: Özil gibi bir dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimiz heyecanlandırdı. Mesut Özil, Alman Milli Takımına da büyük katkı sağladı. Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Bu anlamda Fenerbahçe'ye geldiği için ayrıca mutluyum."