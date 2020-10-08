Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'la ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geldi.

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Doğu Akdeniz meselesinden dolayı gergin olduğumuz Yunanistan ile ilk temas gerçekleşti.

Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılmak üzere yarın Bratislava’ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

Yüz yüze ilk görüşme

Böylece Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim dönemi sonrası üst düzey yüz yüze ilk görüşme yapılmış oldu.