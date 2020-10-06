Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gidiyor! Dağlık Karabağ gündemin en önemli maddesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile sert çatışmalar yaşayan Azerbaycan’a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun Azerbaycan ziyaretiyle ilgili bilgiler aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan "Sayın Bakanımız, 6 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir." denilen açıklamada "Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülen Sayın Bakanımız, mevkidaşı Ceyhun Bayramov’la, Yukarı Karabağ’daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde uluslararası kamuoyunun tüm ateşkes çağrılarına rağmen çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor.