Bakan Bekir Pakdemirli'nin İzmir orman yangını için 'Vizontele' örneğine Gökhan Özoğuz tepkisi
İZMİR'de meydana gelen orman yangının ardından 'uçak' polemiği patlak verdi. Tartışmaların odağında 'Vizontele' örneği veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ise Gökhan Özoğuz'dan tepki geldi.
İzmir'de 3 günde müdahale edilebilen orman yangını bitti ancak bu sefer de THK'nın uçak polemiği baş gösterdi. THK, yangında uçaklarının kullanılmadığını, eğer kullanılsaydı daha kısa sürede yangının söndürülebileceğini öne sürmüştü. Tarım ve Orman Bakanı ise THK uçaklarının bozuk olduğunu savunarak şu açıklamayı yapmıştı:
"THK '20 uçağımız var' diyor. Hani nerede? 6 tane apronda uçak gözüküyor, 3 tanesinin içine kuşlar yuva yapmış. Motor yok, Vizontele'deki gibi. Bu hurda uçaklara bugüne kadar biz 85 milyon euro para vermişiz. Bu sene 4 milyon euro vermedik diye mi oluyor bunların hepsi."
Gökhan Özoğuz'dan tepki geldi: Bu açıklamaların ardından Athena solisti Gökhan Özoğuz, Bakdemirli'ye tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. Özoğuz, "Uçakların o halde olması kimin ihmalkarlığı?" sorusunu sorarak şu ifadelere yer verdi:
İstanbul yansa aynı cümleler kurulacak mıydı?: "Trajikomik durum sayın Pakdemirli; Napalım bırakalım yansın mı Ormanlar? Uçakların o halde olması kimin ihmalkarlığı ? İstanbul yansa aynı cümleler kurulacak mıydı? İşte Bakanların yaklaşımları böyle olunca duyarsızlığa itilebiliyor halkın cüzi bir kısmı. Ne üzücü!"