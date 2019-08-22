Bakan Bekir Pakdemirli'nin İzmir orman yangını için 'Vizontele' örneğine Gökhan Özoğuz tepkisi

"THK '20 uçağımız var' diyor. Hani nerede? 6 tane apronda uçak gözüküyor, 3 tanesinin içine kuşlar yuva yapmış. Motor yok, Vizontele'deki gibi. Bu hurda uçaklara bugüne kadar biz 85 milyon euro para vermişiz. Bu sene 4 milyon euro vermedik diye mi oluyor bunların hepsi."

Bekir Pakdemirli'nin THK açıklamasının tamamı

