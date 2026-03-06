BIST 12.979
HABER /  EKONOMİ

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini bildirdi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide son dönemde sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini, 5 yılda güneş ve rüzgarda toplam kurulu gücünü 18 bin 423 megavattan bu yılın başında 40 bin 689 megavata ulaştırdığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam eden Türkiye, özellikle son 5 yılda bu alanda önemli bir mesafe katetti.

Türkiye'nin 2021'de 7 bin 816 megavat olan güneş kurulu gücü, son 5 yılda yüzde 230 artarak 25 bin 827 megavata çıktı. Türkiye'nin atak yaptığı diğer bir kaynak da rüzgar oldu. 2021'de 10 bin 607 megavat olan rüzgar kurulu gücü, ocak ayında 14 bin 862 megavata yükseldi. Son 5 yılda güneş ve rüzgar kurulu gücü toplamda ise yaklaşık yüzde 121 arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, "Yenilenebilir enerjide son dönemde sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Güneş ve rüzgar enerjimizin potansiyelini önemli ölçüde değerlendirdik. Son 5 yılda güneş ve rüzgarda toplam kurulu gücümüzü 18 bin 423 megavattan bu yılın başında 40 bin 689 megavata ulaştırdık. Yani, 5 yılda ikiye katladık." bilgilerini verdi.

2021'de yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 53,6 olduğunu hatırlatan Bayraktar, "Yenilenebilir enerjinin toplum kurulu güç içindeki payını da önemli ölçüde yükselttik ve bugün itibariyle yüzde 62,5 seviyesine taşıdık." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035'te 120 bin megavata çıkarma hedefi bulunduğuna işaret ederek, "Rüzgar ve güneşte 120 bin megavat hedefimizin üçte birini gerçekleştirdik. Elektrik kurulu gücümüz, devreye alınacak yeni yatırımlarla her geçen gün artmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

