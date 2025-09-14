BIST 10.372
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kırmızı bülten ve ulusal seviyede arananan suçluların yakalanmasına ilişkin ayrıntılar paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız 6 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'dan ülkemize getirdik." dedi.

KİM, HANGİ SUÇTAN ARANIYORDU?

Yakalanlara ilişkin ayrıntıları da paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kasten Yaralama ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi olan M.A. isimli şahıs Gürcistan’da,

"Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.S. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan İ.C. isimli şahıs Azerbaycan'da,

“Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs Almanya'da,

“Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.K. isimli şahıs Avusturya'da,

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etmeye Teşebbüs” suçundan ulusal seviyede aranan M.B. isimli şahıs KUZEY Kuzey Makedonya'da,

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan ulusal seviyede aranan A.A.D. isimli şahıs İrlanda'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

