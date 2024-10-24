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Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren erkek teröristin kimliği tespit edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren erkek teröristin kimliği tespit edildi

TUSAŞ’a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, hainin PKK terör örgütü üyesi Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu açıkladı.

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 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin, terör örgütü PKK üyesi "Rojger" kod adlı Ali Örek olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz. Aziz milletimizi sindiremez."

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