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Bakan Albayrak Yeni Ekonomik Programı açıklıyor! Yeni yol haritası belli oluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıklayacak. Toplantı İstanbul'da saat 11.00'de başlayacak.

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Ekonominin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Yeni Ekonomik Program ile (YEP) 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.

Kovid-19'la mücadelenin bütçe ve ekonomik hedeflere nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Bakanlıktan alınan bilgiye göre program "büyüme ve istihdam" odaklı hazırlanırken genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda şekillendi.

Yeni dönemin yol haritası

Programda sürdürülebilir, yüksek teknoloji ve ihracata dayalı, enflasyon oluşturmayan bir büyüme öngörülüyor. Türkiye'nin potansiyel büyümesinin de sağlıklı zemine oturtulacağı bir dönem olacak. Tek haneli enflasyon, fiyat istikrarı vurgusu ön plana çıkıyor. Programın açıklanmasıyla 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak.

BDDK'dan bankaları rahatlatan karar 

PANDEMİ etkisinin azalması için ile normalleşme sürecine dün bir adım daha eklendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aktif rasyosunu 1 Ekim'den itibaren mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için ise yüzde 75'ten 70'e indirdi. Rasyo yürürlüğe girdiği ilk tarihte mevduat bankaları için yüzde 100, katılım bankaları için yüzde 80 olarak belirlenmişti.

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