Bakan Akar sınırın sıfır noktasında açıkladı! 13 terörist etkisiz hale getirildi
Beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar ""Bugün komandolarımızın, hava kuvvetlerimizin Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerindeki başarılı operasyonları sonucunda üs bölgelerimize, karakollarımıza eylem hazırlığında olduğunu tespit edilen 13 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hatay’a geldi.
Hatay Havalimanı’nda Vali Rahmi Doğan ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla tarafından karşılanan Bakan Akar, Korgeneral Yayla’dan bölge ve hudut hattındaki son gelişmelere ilişkin aldığı brifingin ardından sınırın sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.
Akar ve TSK Komuta Kademesi incelemeleri kapsamında sınır hattındaki Şehit Er Hüseyin Koroç Hudut Karakolu'nu da ziyaret etti. 2. Hudut Alayı bölgesindeki karakola gelişinde tören mangasını selamlayan Akar, Şeref defterinin imzalanmasının ardından gözetleme kulesine çıktı. Hudut nöbetçisinden hudut tekmili alan Akar, buradan sınır hattı ile Suriye tarafındaki Atme Kampı'nı inceledi. Hatay Valisi Doğan’dan kamp ve bölgedeki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Akar, şunları söyledi:
"Gerçekten önemli çalışmalar, faaliyetler yapılıyor. Mehmetçik bir taraftan Suriyeli kardeşlerimizin günlük hayatının kolaylaşması için faaliyet gösterirken diğer taraftan da terörle, kaçakçılıkla mücadele, hudutlarımızdan izinsiz geçişlerin önlenmesi konusunda gece gündüz demeden büyük bir gayret gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tek vücut, tek yumruk olarak teröristin peşindedir. Mehmetçik bugün operasyonlarını Haftanin, Zap, Hakurk, Gara bölgelerinde de bir başka şekliyle sürdürdü. Komandolarımız, hava kuvvetlerimiz oradaki başarılı operasyonlar sonucunda üs bölgelerimize, karakollarımıza eylem hazırlığında olduğunu tespit ettikleri 13 teröristi etkisiz hale getirdi."