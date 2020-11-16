Bakan Adil Karaismailoğlu bugün temeli attı! Aydın-Denizli otoyolunda hummalı çalışma
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Aydın-Denizli otoyolunun temelini attı. 163 kilometrelik hat, Ege'nin en önemli projesi rolünü oynuyor. Otoyol Antalya-İzmir'i de birbirine bağlayarak turizmde önemli görev üstlenecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek." dedi. Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu için Denizli Salihağa Kavşağı'nda düzenlenen temel atma töreninde, Kapıkule'den başlayıp Marmara ve Ege Bölgeleri'ni kat ederek Akdeniz'e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis edecek son halka olan Aydın-Denizli Otoyolu'nun hayırlı olmasını diledi.
Çanakkale Köprüsü'ne değindi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği vizyon doğrultusunda 18 yıldır ülkenin ulaşımını şahlandırarak kara, hava, deniz ve demir yollarında reform niteliği taşıyan projelerle ülkenin her bir noktasını birbirine yaklaştırdıklarını dile getiren Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi'nde dairesel bir kara yolu ağını tamamladıklarını ve 2022 yılı başında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de hizmete açacaklarını anımsattı.
Denizli'nin, sanayi, ticaret, tarım ve ihracat merkezi olarak ürettiği katma değerin yine bereketli topraklar üzerine kurulu Aydın ile bu otoyolun sayesinde buluşacağını belirten Karaismailoğlu, Her iki ilimiz de tarımsal ve sınai üretimin yanı sıra ülkemizin önde gelen turizm merkezleridir. Turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım altyapısı İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlenmiştir. Şimdi, otoyol ağını Aydın ve Denizli üzerinden Antalya'ya kadar ulaştıracak çalışmalar neticesinde daha da güçlenecek ve Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşım çok daha kolaylaşacak. Bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na, Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi sağlanacak." dedi.
Temel atma töreni öncesi başlayan çalışmalara tören sonrası da devam edildi. Projenin detayları böyle yansıdı.