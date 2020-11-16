Bakan Adil Karaismailoğlu bugün temeli atıyor! Aydın-Denizli otoyolunda hummalı çalışma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli otoyolunun çok başarılı bir ihale olduğunu belirtmişti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan, “Aydın-Denizli Otoyolu sözleşmesi imzalandı”, Milletvekili Şahin Tin ise, “Aydın-Denizli Otoyolu Projesi‘nde ilk kazmayı vuruyoruz, çalışmalar başlıyor” şeklinde sosyal medyadan paylaşımlarda bulunmuştu.