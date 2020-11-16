Bakan Adil Karaismailoğlu bugün temeli atıyor! Aydın-Denizli otoyolunda hummalı çalışma
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Aydın-Denizli otoyolunun temelini atacak. 163 kilometrelik hat, Ege'nin en önemli projesi rolünü oynuyor. Ayrıca otoyol Antalya-İzmir'i de birbirine bağlayarak turizmde önemli görev üstlenecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli otoyolunun çok başarılı bir ihale olduğunu belirtmişti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan, “Aydın-Denizli Otoyolu sözleşmesi imzalandı”, Milletvekili Şahin Tin ise, “Aydın-Denizli Otoyolu Projesi‘nde ilk kazmayı vuruyoruz, çalışmalar başlıyor” şeklinde sosyal medyadan paylaşımlarda bulunmuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karamismailoğlu, akşam saatlerinde sosyal medyadan Aydın - Denizli otoyol projesi için paylaşımda bulundu. Bakan Karamismailoğlu, “Efeler diyarı Ege’mizin iki önemli merkezi arasında köprü olacak projemiz Aydın - Denizli Otoyolu için yarın temel atıyoruz!” dedi.
Bakan Karamismailoğlu’nun bugün Denizli Çevre yolu Salihağa kavşağında temel atma töreni için bulunacağı belirtildi.
Denizli Çevre yolu üzerinde Salihağa kavşağında kazı çalışmalarının başladığı ve temel atma töreni için tüm hazırlıkların tamamlandığı görüldü