Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

Sona yaklaşılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen Bakan Adil Karaismailoğlu, soruları cevapladı. Köprünün 18 Mart 2022'de açılacağını söyleyen Karaismailoğlu, "Köprü açıldığında da ücret geçiş ücreti 15 Euro olacak" dedi.

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Asya ile Avrupa'yı Çanakkale üzerinden birbirine bağlayan köprüde sona gelindi. İki kıta arasını yürüyerek geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu NTV'de Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.

Köprünün inşaatıyla ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu bitirme tarihinin 18 Mart 2022 olarak belirlendiğini söyledi. Karaismailoğlu, "Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 Euro olacak" dedi.

İstanbul'da metro simgesi polemiği

İstanbul'daki metro simgesi polemiğiyle ilgili de konuşan Karaismailoğlu, "İstanbul'da Tramvay için 'T' var, Marmaray'ın simgesi var. Biz Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metrolara 'U' harfini koyuyoruz. Harflere takılmamak lazım. Biz şu anda İstanbul'da 7 tane, 103 kilometrelik metro yapıyoruz. Biz Belediyenin metrolarına karışmıyoruz" dedi.