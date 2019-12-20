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Bakan Abdülhamit Gül tarikat liderinin elini öptüğü görüntüye ilişkin açıklama yaptı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tarikat liderinin elini öptüğü görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama yaparak, "Ülkenin her vatandaşıyla münasebetimiz olabilir. Ancak 2015 yılında çekilen bir video, o zaman milletvekili bile değildim" dedi.

2015 yılında Haznevi Tarikatı'nın Kutlu Doğum programına katılan ve tarikat liderinin elini öpen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Bakan Gül ise görüntülerle ilgili bütçe görüşmelerinin sürdüğü TBMM Genel Kurulunda konuştu.

CHP'li vekil videoyu gündeme getirdi

Bakan Gül, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın "Bir Adalet Bakanının bu şekilde bir tarikat şeyhinin toplantısına katılıp elini öptüğü görüntüler olmasını kınadığımı belirtmek istiyorum. Bu liderle ilişkiniz nedir? Bu tarikata desteğiniz var mıdır? Bunu da bize ve topluma açıklamak zorundasınız" sorularına yanıt verdi.

Anadolu'nun her rengiyle münasebetlerimiz elbette söz konusu olabilir

Bakan Gül yanıtında şu ifadeleri kullandı: "Milletvekili dahi değilken seçim çalışmalarında yapmış olduğumuz, Peygamber Efendimiz'in Kutlu Doğum programına katıldığımız bir programdı. Bizim bu anlamda, bu çerçevede, Anadolu'nun her türlü insanıyla, her seçmenimizin bu konudaki çalışmalarında, bu konuda tüm Anadolu'nun her rengiyle, her deseniyle, bu ülkenin her vatandaşıyla; düşüncesi, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun bizlerin ortak değerleriyle hem siyasi hem de insani anlamdaki münasebetlerimiz ve etkinliklere katılmamız elbette söz konusu olabilir ancak bu 2015, hatırladığım kadarıyla seçim öncesinde -7 Haziran öncesiydi- ve milletvekili dahi değildim galiba, öyle hatırlıyorum, dolayısıyla bunu ifade etmek isterim."

Daha önce de hedef olmuştu

Sabah gazetesi geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü hedefe alan “FETÖ’cüler yargıda yapılanıyor” haberi çok tartışılmıştı. Abdulhamit Gül’ün Sabah gazetesine cevabının ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Adalet Bakanlığımız Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla FETÖ’ye karşı mücadelesine sonuna kadar devam ediyor” açıklamasında bulunmuştu.

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