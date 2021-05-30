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'Bak bak ağla' deyip Ata Demier isyan etti! Korkunç görüntüyü paylaştı

'Bak bak ağla' deyip Ata Demier isyan etti! Korkunç görüntüyü paylaştı

Marmara Denizi'nde ilk kez 2007 yılında görülen müsilajın bugün geldiği seviye korkutucu bir boyuta ulaştı. Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duruma isyan etti.

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Marmara Denizi geçen yıl sonundan bu yana su yüzeyini ve derinlerini saran ve 'deniz salyası' olarak adlandırılan müsilajla boğuşuyor. İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek ve birçok kıyıda ortaya çıkın müsilaj etkisine komedyen ve oyuncu Ata Demirer sessiz kalmadı. 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirer "Marmara Denizi'ne bak bak ağla .. Uyuyan Marmara'nın koynuna artık şarkılarda girersin. Bir kurtarma planı? Bir organizasyon? Bir falanca filanca arıtma, islah, yasak?" ifadelerini kullandı.

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