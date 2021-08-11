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Baht Oyunu İkimizin Sırrı Aşk Mantık İntikam Ada Masalı Güldür Güldür'e fark attı! Reytingde ilk sıra bakın kimin

Baht Oyunu İkimizin Sırrı Aşk Mantık İntikam Ada Masalı Güldür Güldür'e fark attı! Reytingde ilk sıra bakın kimin

10 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Aşk Mantık İntikam, Ada Masalı, Baht Oyunu, İkimizin Sırrı ve Güldür Güldür'ü hüsrana uğrattı.

Baht Oyunu İkimizin Sırrı Aşk Mantık İntikam Ada Masalı Güldür Güldür'e fark attı! Reytingde ilk sıra bakın kimin

Öpüşmelerinin ardından Poyraz Haziran’ın duygularından emin olur ancak Haziran bunu konuşmayı reddettiği Ada Masalı reytingde zirve yarışından koptu. 

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Baht Oyunu İkimizin Sırrı Aşk Mantık İntikam Ada Masalı Güldür Güldür'e fark attı! Reytingde ilk sıra bakın kimin

Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde hüsrana uğradı.

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Baht Oyunu İkimizin Sırrı Aşk Mantık İntikam Ada Masalı Güldür Güldür'e fark attı! Reytingde ilk sıra bakın kimin

Ozan, Esra’nın tüm gece başında beklediğini bilmeyecektir. Musa nedenini anlamasa da Esra’ya verdiği sözü tutacaktır. Ozan, Esra’nın kendisine bir geçmiş olsun bile dilemediğini sanacak ancak gerçeği ilginç bir şekilde öğrendiği Aşk Mantık İntikam reytinglerde dibe çakıldı.

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Baht Oyunu İkimizin Sırrı Aşk Mantık İntikam Ada Masalı Güldür Güldür'e fark attı! Reytingde ilk sıra bakın kimin

Ada Bora’ya söylediği yalanı açıklarken Rüzgar, Ada’ya yardım etmek için Tuğçe ile iş birliği yaptı. Final anında yüzüğü gördüğü Baht Oyunu zirveyi rakibine kaptırdı. 

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