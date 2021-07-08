Baht Oyunu Ada Masalı Maraşlı Masterchef'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
6 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Ada Masalı, Baht Oyunu, Maraşlı ve Masterchef Türkiye'yi hüsrana uğrattı.
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun jüriliğiyle ekrana gelen Masterchef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan tekrar bölümü reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Hakan müdahale eder. Ne yazık ki bu durum Haziran’ı daha fazla üzer. Poyraz, Haziran’ın Ada’da kalıcı olmadığı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Haziran ise içine sıkıştığı durum yüzünden hareket alanını giderek kaybeder. Üstelik olan biten her şey kalbine yük olduğu Ada Masalı reytinglerde umduğu sonucu elde edemedi.
Ada, Rüzgar’ın Tuğçe’ye evlenme teklif etmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar, kariyerine odaklanmaya ve Bora’nın gözüne girmeyi karar verir. Diğer yandan Ali, Bora’nın Ada’ya ilgisi olduğuna dair şüphelerini dile getirdiği Baht Oyunu zirve yarışında galip olamadı.
Gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir. Maraşlı'ya, Dilara'nın söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir? Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçtiği Maraşlı reytinglerde hüsrana uğradı.