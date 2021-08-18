Baht Oyunu Ada Masalı Güldür Güldür Aşk Mantık İntikam'a reyting şoku! Zirve bakın kimin
17 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Güldür Güldür Show, Aşk Mantık İntikam, Baht Oyunu ve Ada Masalı'nı hüsrana uğrattı.
Ada, yerini kaybetmek istemeyince, Tuğçe ile güçlerini birleştirerek asistan adaylarını elemeyi başarır ancak aniden ortaya çıkan sürpriz bir aday tüm planlarını bozduğu Baht Oyunu zirveyi rakibine kaptırdı.
Haziran, Hakan’la karşı karşıya kalmıştır. Poyraz, Haziran’ın çığlıklarını duyduğunda ikiliyi bulmakta gecikmez. Haziran da Poyraz da arbedede yaralanırlar. Poyraz, Haziran için o kadar endişelenir ki hisleriyle ve son aylarda yaşananlarla ilgili kendiyle yüzleşmek zorunda kaldığı Ada Masalı reytinglerde zirve yarışında umduğunu bulamadı.
Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde hüsrana uğradı.
Esra, Ozan'dan uzaklaşmak için işten ayrılıyor. Ozan ise Esra'yı işe geri döndürmek için ikna etmeye çalıştığı Aşk Mantık İntikam reytinglerde dibe çakıldı.
İşte salı günü reytingleri...