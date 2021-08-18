Baht Oyunu Ada Masalı Güldür Güldür Aşk Mantık İntikam'a reyting şoku! Zirve bakın kimin

Haziran, Hakan’la karşı karşıya kalmıştır. Poyraz, Haziran’ın çığlıklarını duyduğunda ikiliyi bulmakta gecikmez. Haziran da Poyraz da arbedede yaralanırlar. Poyraz, Haziran için o kadar endişelenir ki hisleriyle ve son aylarda yaşananlarla ilgili kendiyle yüzleşmek zorunda kaldığı Ada Masalı reytinglerde zirve yarışında umduğunu bulamadı.