Bahis soruşturmasında gözaltına alınan hakemlerin isimleri belli oldu
Kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında bu sabah kritik bir operasyon düzenlendi. Aralarında 17 hakem ve bir Süper Lig kulübü başkanının da bulunduğu 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan hakemlerin kimlikleri de belli oldu.
Türk futbolunda gündemi sarsan bahis soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu sabah ilk operasyonu gerçekleştirdi.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu, 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı” yönündeki açıklaması ihbar kabul edilerek başlatılan soruşturmada, 19 kişi gözaltına alındı.
Eyüpspor Kulübü başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa kulübünün sahibi Turgay Ciner ile eski başkanı Fatih Saraç hakkında "Müsabaka Sonucunu Etkileme" suçundan gözaltı kararı verildi.
Hakemlerin isimleri belli oldu
Gözaltı kararı verilen hakemler arasında Sabah'ın haberine göre, Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen yer alıyor.