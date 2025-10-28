Bahis skandalının perde arkası! İşte 8 maddede hakemlerle ilgili yaşananlar ve yaşanacaklar...

1-Fitili ateşleyen o maç

TFF 2. Lig'in 2023-2024 sezonunda Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan maçta, hiç şut atılmamış ve 0-0 sona ermişti. PFDK, Beyaz Grup 37. hafta maçıyla ilgili yapılan incelemeler neticesinde bahis eylemi nedeniyle geçtiğimiz ayın başında birçok ismi hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.