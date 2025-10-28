Bahis skandalının perde arkası! İşte 8 maddede hakemlerle ilgili yaşananlar ve yaşanacaklar...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yaptığı açıklamayla Türk futbolundaki bahis gerçeğini gözler önüne serdi. İşte bahis skandalında madde madde yaşananlar ve yaşanacaklar...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis skandalına dair yaptığı açıklamalardan sonra, SABAH Spor, hakemlerle ilgili atılacak adımları ve sürecin perde arkasını ortaya çıkardı.
1-Fitili ateşleyen o maç
TFF 2. Lig'in 2023-2024 sezonunda Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan maçta, hiç şut atılmamış ve 0-0 sona ermişti. PFDK, Beyaz Grup 37. hafta maçıyla ilgili yapılan incelemeler neticesinde bahis eylemi nedeniyle geçtiğimiz ayın başında birçok ismi hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.
23 futbolcunun yanı sıra, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, teknik sorumlu Volkan Erten ve hatta masörün dahi yer aldığı hak mahrumiyeti cezaları uygulandı. Kurul, ayrıca Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın akıbetinin beklenmesine karar verirken konulan idari tedbirlerin kaldırılarak incelemenin devamına hükmetti.
2- İnceleme kararını "özel" yaptılar
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis skandalının üzerine gidilmesiyle ilgili toplantıyı dar kadroyla yaptı. Başkan Hacıosmanoğlu dışında, başkanvekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bu toplantıya katılarak, dışarıya sızmaması adına gizlilik esasıyla inceleme kararı alındı.