Bahis oynayan hakemler merak ediliyordu! Bahisçi 2 hakemin ismi deşifre oldu
Hakemlerle ilgili bahis skandalı dün patlak verdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabının olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını duyurdu. Bahis oynayan hakemlerin isimleri merak konusu olurken, gazeteci Umut Eken bahis oynayan 2 hakemin ismini deşifre etti. İşte bomba haberin ayrıntıları...
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun gündeme bomba gibi düşen açıklamalarından sonra Türkiye Profesyonel liglerinde görev yapan toplam 571 hakemden 371'inin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı iddiası şok etkisi yaratmıştı.
Bu ifadelerin ardından kamuoyunda hangi hakemlerin bahis oynadığına dair spekülasyonlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ederken, gazeteci Umut Eken, bahis oynayan 2 hakemin isimlerini deşifre etti.
Gazeteci Umut Eken, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Süper Lig ve 1. Lig'deki üst klasman hakemlerine dair önemli iddialarda bulundu.
Eken, tespit ettiklerini söylediği iki hakemin isimlerine ulaştığını ve bunların A.Ş. ile T.D. olduğunu açıkladı.