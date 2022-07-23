Bahçesine ekti iki kat fazla kazandı! Renkli domatesin kilo fiyatına bakın
MERSİN'de 8 çeşit farklı renklerde domates yetiştiren üreticinin yüzü güldü. Domates normal fiyatından iki kat fazla kazanırdı. Talebe yetişemediğini söyleyen üretici, renkli domatesi herkese tavsiye etti.
Erdemli ilçesine bağlı Hüsametli Mahallesinde 838 rakımda eşi Kadriye Gezer ile domates yetiştiren İlker Gezer, bu yıl turizmcilerin talebi domates çeşitlerini de göz önüne alarak serasının 3 dönümüne farklı aroma ve görünümlü rengarenk 8 çeşit domates yetiştirdi.
Ürünleri hasat etmeye başlayan Gezer, turizm bölgelerinden gelen taleple iki kat kazanmaya başladı.
Eşiyle birlikte domates üretimi yaptıklarını anlatan Kadriye Gezer, 8 çeşit domates yetiştirdiklerini ve her birinin aromasıyla tadının farklı olduğunu belirterek güzel bir gelir sağladıklarını söyledi.
"Herkese bunu ekmesini tavsiye ediyorum"
Üretici İlker Gezer ise “Daha önce klasik domates ekiyordum. Şimdi bu çeşitlere yöneldik. Turizm sezonundan dolayı talebi fazla. Geliri klasik domatesi göre iki kat fazla, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Herkese bunu ekmesini tavsiye ediyorum. 3 dönümde 8 çeşit domates yetiştiriyorum. Önümüzdeki sezonda, dönemde bunları daha da arttıracağım, talebi karşılamak için" dedi.