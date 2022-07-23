Bahçesine ekti iki kat fazla kazandı! Renkli domatesin kilo fiyatına bakın

"Herkese bunu ekmesini tavsiye ediyorum"

Üretici İlker Gezer ise “Daha önce klasik domates ekiyordum. Şimdi bu çeşitlere yöneldik. Turizm sezonundan dolayı talebi fazla. Geliri klasik domatesi göre iki kat fazla, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Herkese bunu ekmesini tavsiye ediyorum. 3 dönümde 8 çeşit domates yetiştiriyorum. Önümüzdeki sezonda, dönemde bunları daha da arttıracağım, talebi karşılamak için" dedi.