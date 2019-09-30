Bahçesinde yetiştirdiği tavukların yumurtasının içinden çıkan şey akıllara durgunluk verdi!

Mudanya'da yaşayan İsmail Öztan, bağ evinde sabah kalkınca, kümesten topladığı yumurtaları eşine verdi. Kahvaltıda eşinin suda haşladığı yumurtayı kıran Öztan, ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Öztan, yumurtanın içinde, bir yumurta daha gördü. Yumurtanın içinden çıkan ikinci bir yumurtayı görünce çok şaşırdığını belirten İsmail Öztan, "İlk defa başımıza geldi. Böyle bir şey ne duydum, ne de gördüm. Bu yumurtayı saklamayı düşünüyorum" dedi.