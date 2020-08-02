Bahçeli'ye kötü haber! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Avrasya Araştırma Şirketi'nin yaptığı son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. CHP'nin oy oranını yükselttiği görülürken MHP'nin baraj altında çıkması dikkat çekti.
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, konuk olduğu Youtube kanalında "Siyasi Gündem" konulu araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
"Bugün seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yanıtlayan vatandaşların verdiği yanıtlar çok tartışılacak. Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan oy oranları bir hayli şaşırtıcı bir tablonun ortaya çıktığını gösteriyor.
MHP yüzde 7.4'de kaldı
Katılımcıların yüzde 35'i AK Parti, yüzde 28.4'ü CHP, yüzde 12.4'ü İYİ Parti, yüzde 11.7'si HDP, yüzde 7.4'ü ise MHP'den yana tercihini kullanacağını belirtti.
Ayasofya'nın açılması
Ayasofya'nın açılmasından sonra yapılan anket 25-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplamda 2 bin 460 kişinin katıldığını araştırmada yurttaşlara "Ayasofya'nın vakit ve cuma namazlarına tamamen açık hale getirilmesi siyasi tercihinizi etkiledi mi?" sorusu da yöneltildi.