BIST 5.429
DOLAR 18,66
EURO 19,78
ALTIN 1.090,10
HABER /  POLİTİKA

Bahçeli'nin bağışladığı arsaya ne yapılacağı belli oldu! İsim detayı dikkat çekti

MHP lideri Devlet Bahçeli dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nevşehir'deki yaklaşık 6 dönümlük arsasını Horasan Erenleri Federasyonu'na bağışladığını ilan etmişti. Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin federasyona hibe ettiği arsaya cemevi yapılacağını ve Bahçeli'nin cemevine adının verilmesini istemediğini açıkladı. İşte detaylar...

Abone ol

Şahin, AA muhabirine, Bahçeli'nin, federasyona hibe ettiği Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arsanın tapusunu bugün aldıklarını söyledi. Şahin, "Devlet Bey'in makamında aldık. Memurlar da oraya geldi, imzaladık." dedi.

Arsaya cemevi yapılacağını belirten Şahin, şunları söyledi:
"Kendisine, 'buraya ne yapalım' diye sorduğumda 'ne istiyorsanız onu yapın.' dedi. 'Biz orayı sizin isminize layık olacak şekilde bir cemevi yapalım.' dedim. Cemevi olsun, misafirhanesi olsun, yemekhanesi olsun şeklinde bir öneri getirdik. 'Benim ismimi koymayın, Horasan erenlerinden önemli bir zatımızın ismini koyarsanız memnun olurum.' dedi.

İsim detayı dikkat çekti: 'İsmimi siyaset konusu yapmasınlar'
Cemevi yapacağız. Hacıbektaş'a da en güzel o yakışır yani. 'Genel Başkanımızın ismiyle yapalım' demiştik ama öyle uygun görmedi. Dedi ki 'ismimi siyaset konusu yapmasınlar.' Saygı duyduk."

Bahçeli kararını böyle duyurmuştu;
MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Merhum hocamız Prof. Dr. Erol Güngör diyordu ki: ‘Nerede evliya kabri varsa orası Türk toprağıdır. Evliyası olmayan yerde Türk de yok demektir.’ Gönül dünyamızın yüksek mimarları, inanç hayatımızın şanlı mihmandarları bizi biz yapan vatan, millet ve iman türbedarlarıdır. Mazi kayıtlarımızın mana ve muhtevası değerlendirildiğinde Anadolu’yu ve Balkanları imar ve ihya eden manevi önderlerimizin Horasan kaynağından doğup Türk-İslam ruhunu elden ele kahramanca taşıdıkları, kararlılıkla tebliğ ettikleri gayet net olarak anlaşılacaktır.

Horasan erenleri bekamızın kilidi, milli ve dini birliğimizin kemer taşıdır. Merhum hocamız Prof. Dr. Ö. Lütfi Barkan’ın ‘Kolonizatör Türk dervişleri’ diye tanımladığı kutlu büyüklerimiz kalpleri fethetmiş, Türk’ün dünyayı ve beşeriyeti kucaklayan mukaddes yüzleri olmuşlardır. Horasan, ‘güneşin doğduğu yer, güneş ülkesi’ diye bilinmektedir. Horasan mukadderat hazinemiz, kardeşlik ve kaderdaşlık hazinedarımızdır. Bizim anlayışımızda mezhep ayrışmasına ve ayrılığına asla yer yoktur. Buna gerek yoktur. Kaldı ki bu makul değildir” ifadelerini kullanmıştı.

Arsa havadan görüntülendi
Haberin ardından Hacıbektaş’ta arsanın yeri ve kim tarafından satıldığı merak konusu oldu. Devlet Bahçeli’nin bahsettiği 5 bin 788 metre karelik arsa Zir Mahallesi 357 ada, 1 parselde yer alıyor. Arsanın yaklaşık 10 yıl önce, Hacıbektaşlı bir vatandaş tarafından, Bahçeli haricindeki 3. bir şahsa satıldığı, 3. şahsın ise arsayı 1 yıl kadar önce Devlet Bahçeli’ye sattığı belirtildi. Bahçelinin Horasan Erenleri Federasyonuna bağışladığı arsa dron ile görüntülendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor Samsunspor (CANLI YAYIN) Kupada Karadeniz derbisi
Trabzonspor Samsunspor (CANLI YAYIN) Kupada Karadeniz derbisi
Bağcılar'da doktora dehşeti yaşatmıştı! O saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı: "Tuvalet ihtiyacımı gidermek için..."
Bağcılar'da doktora dehşeti yaşatmıştı! O saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı: "Tuvalet ihtiyacımı gidermek için..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'le yeni ticaret hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'le yeni ticaret hedefini açıkladı
Bakan Akar’dan Yunanistan’a 'radar kilidi' tepkisi: Müsaade etmeyeceğiz
Bakan Akar’dan Yunanistan’a 'radar kilidi' tepkisi: Müsaade etmeyeceğiz
İstanbul'a iki yeni otobüs hattı! UKOME'den flaş karar
İstanbul'a iki yeni otobüs hattı! UKOME'den flaş karar
Sağlık Bakanlığı, hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım getirdi
Sağlık Bakanlığı, hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım getirdi
İsviçre hükümeti üçüncü cinsiyet seçeneğiyle ilgili kararını verdi
İsviçre hükümeti üçüncü cinsiyet seçeneğiyle ilgili kararını verdi
1 günlük bebeğini komşu kapısına atan anne bulundu! Yasak ilişki bebeği sanıldı gerçek şaşırttı
1 günlük bebeğini komşu kapısına atan anne bulundu! Yasak ilişki bebeği sanıldı gerçek şaşırttı
Kocaeli'de feci şekilde can verdi! 6 yaşındaki Yusuf'un babası: Şu an çocuğum yanımda olacaktı
Kocaeli'de feci şekilde can verdi! 6 yaşındaki Yusuf'un babası: Şu an çocuğum yanımda olacaktı
TCMB’den bankalara yurt dışı para transferi uyarısı 3 Ocak'ta başlıyor
TCMB’den bankalara yurt dışı para transferi uyarısı 3 Ocak'ta başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı asgari ücret sızdı! Bakın asgari ücret kaç para olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı asgari ücret sızdı! Bakın asgari ücret kaç para olacak
Bugün asgari ücret açıklanacak mı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika haberi
Bugün asgari ücret açıklanacak mı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika haberi