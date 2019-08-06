Bahçelievler'de filmleri aratmayan soygun girişimi akrabalarını kazıklayacaktı plan elinde patladı
Son dönemlerde soygun olaylarındaki artışla dikkat çeken İstanbul'un Bahçelievler ilçesi film senaryolarını aratmayan bir soygun girişimine sahne oldu. İş adamının akrabalarını dolandırmak için yaptıkları 'bu kadar olur' dedirtti.
Ülkemizde ve dünyada her gün çok sayıda farklı şekillerde soygun haberlerine okuyoruz, duyuyoruz veya denk geliyoruz ancak bu sefer ki biraz farklı türden. Bahçelievler'de akrabalarından yatırım yapmak için 382 bin dolar alan iş adamı, parayı geri veremeyince akıllara durgunluk veren bir hırsızlık senaryosu devreye soktu. Paraların çalındığı süsünü veren iş adamının oyunu polis bozdu.
Olay, Bahçelievler'de meydana geldi. Yasin D. (41), isimli bir iş adamı geçen yıl akrabalarından işletilsin diye 382 bin dolar aldı. İş adamı aradan geçen bir yıl içerisinde elindeki parayı harcadı. İş adamı Yasin D. parayı aileye ödeme günü yaklaşınca iş ortağı Tekin Z. (46) ile akıllara durgunluk veren bir plan yaptı.
İddiaya göre, Yasin D. sözde içinde 382 bin dolar olan çantayı otomobilinin bagajına aldı ve yola çıktı. Şirinevler Mahallesi yan yola geldiğinde üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, araca çarparak kaza yaptı. Kazadan sonra iki motosikletli arabanın bagajında bulunan parayı çalarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların arabadaki çantanın çalındığını söylemesi üzerine bagaja bakan Yasin D. çantanın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Polis, Yasin D.’nin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.
POLİSİN 8 GÜNÜNÜ ALDI
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Yasin D.'nin çalındığını söylediği paranın, ailesinden işletmek için aldığı soygunun meydana geldiği gün parayı geri götürdüğünü tespit etti. Ekipler 8 gün boyunca yaklaşık 40 kilometrelik yol üzerindeki tüm güvenlik kameralarını incelediklerinde ilginç bir detaya ulaştı. Polis, geriye dönük yaptığı incelemede soyulduğunu söyleyen kişi ile, motosikletleriyle sözde soygun yapan kişilerin sabah saatlerinde buluştuklarını tespit etti. Buluşmada şüphelilerin soygunu nasıl yapacaklarını planlandıkları tespit edildi.