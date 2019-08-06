Bahçelievler'de filmleri aratmayan soygun girişimi akrabalarını kazıklayacaktı plan elinde patladı

Ülkemizde ve dünyada her gün çok sayıda farklı şekillerde soygun haberlerine okuyoruz, duyuyoruz veya denk geliyoruz ancak bu sefer ki biraz farklı türden. Bahçelievler'de akrabalarından yatırım yapmak için 382 bin dolar alan iş adamı, parayı geri veremeyince akıllara durgunluk veren bir hırsızlık senaryosu devreye soktu. Paraların çalındığı süsünü veren iş adamının oyunu polis bozdu.



