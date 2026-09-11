Bahçelievler'de CHP'li 3 meclis üyesi AK Parti'ye geçti dengeler değişti

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı tarafından Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde “Yeni Üye ve Meclis Üyeleri Katılım Programı” düzenlendi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Emrah Parlak, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, meclis üyeleri ile teşkilat mensupları katıldı.

Programda CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Bahçelievler Belediye Meclis Üyeleri Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak’a parti rozetleri İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından takıldı.

Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’na geçti

Üç meclis üyesinin AK Parti’ye katılmasıyla Bahçelievler Belediye Meclisi’ndeki siyasi dağılım da değişti.

Katılım öncesinde mecliste AK Parti 15, CHP 25, MHP 4 ve BBP 1 üyeyle temsil ediliyordu. Son katılımların ardından AK Parti’nin sandalye sayısı 18’e yükselirken CHP’nin sandalye sayısı 22’ye geriledi. MHP’nin 4, BBP’nin ise 1 üyesi bulunuyor.

Böylece 45 üyeli Bahçelievler Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı, AK Parti 18, MHP 4 ve BBP 1 olmak üzere toplam 23 üyeye ulaştı. CHP ise 22 üyeyle temsil edilecek. Yeni dağılımla birlikte Bahçelievler Belediye Meclisi’nde çoğunluk Cumhur İttifakı’na geçti.

Özgür Çelik kontenjanından seçilmişti

AK Parti’ye katılan isimlerden Levent Arısüt ve Barış Ural 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, CHP’nin Bahçelievler İlçe Başkanlığını da yapmış olan önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in oluşturduğu Bahçelievler Belediye Meclisi kontenjan adayları arasında yer alarak meclise girmişti. Cem Şafak ise CHP’nin belediye meclis üyesi aday listesinden seçilmişti.

2024 yerel seçimlerinde Bahçelievler Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Hakan Bahadır kazanırken, belediye meclisi seçiminde CHP daha fazla sandalye elde etmişti. Son üç katılımla birlikte 2024 seçimlerinin ardından oluşan meclis aritmetiği Cumhur İttifakı lehine değişmiş oldu.

Ocak ayından bu yana 4 bin 157 yeni üye

Programda AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığının üyelik çalışmalarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Ocak ayından bu yana ilçede 4 bin 157 kişinin AK Parti’ye üye olduğu belirtildi.

Yeni üyeleri temsilen 15 kişiye program kapsamında sembolik olarak parti rozetleri takıldı.