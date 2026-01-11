BIST 12.201
Bahçelievler'de 6 katlı binanın 2 balkonu çöktü araçlar hasar aldı

Bahçelievler'de 6 katlı binanın iki katındaki balkonlarda çökme meydana geldi, üzerine beton parçaları düşen 2 araçta hasar oluştu.

Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4'üncü ve 5'inci katlarındaki balkonlarda çökme oldu.

Balkonlardan kopan beton parçaların bir kısmı sokağa, bir kısmı ise park halindeki araçların üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine belediye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, üzerine beton parçaları düşen 2 araçta hasar oluştu.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

