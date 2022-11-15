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Bahçeli'den Taksim'deki bombalı saldırı açıklaması: Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz

Bahçeli'den Taksim'deki bombalı saldırı açıklaması: Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısıyla ilgili "Kanlı mesaj vermek için kiralık katillerini üzerimize salanlara misliyle cevap vereceğiz. Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde 6 vatandaşın hayatını kaybettiği Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı vardı.

"Hangi ülkelerin parmağı olduğu mutlaka netleşecek"

Türkiye'nin yükselişe geçip ayağındaki prangaları kırmaya kalktığında hen zaman kanlı bir cevap aldığını belirten Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Teröre teslim olmayacağız. Terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Kanlı mesaj vermek için kiralık katillerini üzerimize salanlara misliyle cevap vereceğiz. Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz. Ciğer yanmayınca göz yaşarmazmış. Bizim ciğerimiz yansa da düşman sevindirmemek için gözümüzden yaş dökmeyeceğiz. Bu barbar saldırının arkasındaki yabancı örgütler mutlaka netleşecektir. Hangi ülkelerin parmağı olduğu mutlaka netleşecek. 

"İtibar kazanacaklarını zannedenler şerefsiz kere şerefsizdir"

Masumlara bombayla saldıranlar, buna göz yumanlar, bununla itibar kazanacaklarını zannedenler şerefsiz kere şerefsizdir. Haklı mücadelemizden geri dönüş yoktur. Düşmanca saldırıların hesabı A'dan Z'ye sorulmazsa, bunlara acırsak, gök girsin kızıl çıksın. 

Altılı masanın sonuç bildirisine terör tepkisi

CHP’ye çağrım, terörizmle aralarına mesafe koymalıdır. Zillet ittifakının toplantısı İstiklal saldırısının gölgesinde yapılmıştır. Sonuç bildirisinin hiçbirine PKK, PYD, YPG yoktur.

HDP’nin sözde taziye mesajıyla altılı masanın mesajı arasında hiç fark var mıdır? Terörist Demirtaş’ı serbest bırakacağım diyen Kılıçdaroğlu’nun PKK’ya çıtını çıkarması eşyanın tabiatına aykırıdır. PKK neyse HDP odur, HDP neyse CHP aynısıdır.

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