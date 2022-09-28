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Bahçeli'den Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili CHP'nin olay raporuna gönderme

Bahçeli'den Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili CHP'nin olay raporuna gönderme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de 1 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Sözde gazeteci olarak lanse edilen bir terörist" ifadesini kullanan Bahçeli, CHP'nin raporuna gönderme yaparak "Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de 1 polisin şehit olduğu polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesasından açıklama yapan Bahçeli, şehidin ailesi başsağlığı diledi.

Teröristlerden Dilşah Ercan'ın, CHP'nin hazırladığı raporda tutuklu gazeteci olarak yer almasıyla ilgili Bahçeli, isim vermeden CHP'ye yüklendi. Bahçeli, "Sözde gazeteci olarak lanse edilen bir terörist" ifadelerini kullandı.

Şehit kahraman polis teröristi böyle vurmuştu

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Sedat Gezer’in bir teröristi etkisiz hale getirdiği çatışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, polis memuru Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı.

Teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

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