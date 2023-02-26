Bahçeli'den hükümet istifa sloganlarına sert tepki! Maçlar seyircisiz oynansın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe-Konyaspor maçında bir grup taraftarın tepki çeken 'Hükümet istifa' sloganlarıyla ilgili açıklama yaptı. 'Sorumsuzluk ve şuursuzluk' diyen Bahçeli acilen adımların atılması gerektiğini belirtti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken, Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakasında tribünden "istifa" sloganlarının atılmasını "sorumsuzluk ve şuursuz" olarak niteledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

Türkiye’miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında trübünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur.

'Oyuna gelmeyin' çağrısı

Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır.

'Sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınıyoruz'

Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır.

Acil adımlar atılmalı

Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir.

Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir.