Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin bugün yapacağı konuşmada iç ve dış politikaya dair önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Seferberlik ruhuyla taviz ve tereddüte düşmeden, tehir etmeden, gerektiğinde nefes alır gibi çalışıyoruz. Milletimizin her güzel insanına elimizi uzatıyor, gönlümüzü açıyoruz. Vatandaşlarımızı hem dinliyor hem de düşüncelerimizi açıklıyoruz. Kurduğumuz tüm teşkilatlarda hazır ve nazırız. Siyasi faaliyetlerimizi inançla, heyecanla ve adalet ilkesiyle sürdürüyoruz.

Bu kapsamda “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasının çağrısı altında; “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında vatandaşlarımızla görüştük, konuştuk ve gündemdeki sıcak başlıklara dair düşüncelerimizi paylaştık. Halkımızın nabzını tuttuk. Kafalarda beliren ve büyüyen soru işaretlerini gidermek için “gayret bizden, tevfik Allah’tan” anlayışıyla hareket ettik. Nitekim çok önemli ve etkili sonuçlar aldık.

CUMHUR İTTİFAKI MİLLETİN HİZMETİNDEDİR

Sorumlu yüzleri, şaşkınlığa ve çelişkiye sürüklenmiş vicdanları; dürüst sorumluluk, samimi dokunuşlar ve sivil toplumla yürüttüğümüz çalışmalarla yatıştırdık. “Derdin derttir, dert bizim derdimizdir” anlayışıyla sohbet toplantıları düzenledik; yüz yüze görüşmelerle ev ve iş yeri ziyaretlerimizi gerçekleştirdik.

Türkiye’nin her yerinde, ta köylerimize kadar her kapıyı çalacağız; her eve gireceğiz, her gönlü kazanacağız. Ya dertlere çare olacağız ya da ortak olacağız. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın hedeflerini anlattık; sorunları dinledik ve çözüm yollarını paylaştık. Cumhur İttifakı milletin hizmetindedir. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakıyız. Kimseyi dertleriyle baş başa bırakmayız.

