BIST 3.521
DOLAR 18,23
EURO 18,32
ALTIN 1.007,11
HABER /  POLİTİKA

Bahçeli'den anket şirketlerine sert tepki: "Biz sizin ederinizi de cibilliyetinizi çok iyi biliriz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da 2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net mitinginde konuşuyor. Bahçeli seçim öncesi anket yapan şirketlere tepki göstererek; "Parayı verenin düdüğünü çalan anket şirketleri, biz sizin ederinizi de cibilliyetinizi çok iyi biliriz. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Bulanık sularda balık avlama merakında değiliz. Uçurumun kenarlarında oyalanma arayışında değiliz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da 2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net mitinginde konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
Sivas'ta on binlerce vatan evladı bir araya geldi. Birilerinin uykuları kaçtı, kıskananların feleği şaştı.

Türkiye'ye diş bileyen mihraklar kabusla tanıştı.

Sokak röportajlarıyla Cumhur İttifakı'nı kötüleyenler, zillete methiye düzenler küçük dillerini yurttu.

Türkiye düşmanlarına piyonluk yapan bir avuç devşirme istedi diye ülkümüzün kubbesi asla devrilmez.

Anket şirketlerine sert tepki
Parayı verenin düdüğünü çalan anket şirketleri, biz sizin ederinizi de cibilliyetinizi çok iyi biliriz.

Bizim adayımız belli kararımız nettir. Bulanık sularda balık avlama merakında değiliz. Uçurumun kenarlarında oyalanma arayışında değiliz.

Nitekim Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Zalimlere karşı aynı siperdeyiz. Hainlere karşı aynı cephedeyiz.

Zillette umut yoktur. Zillet partileri ile ulaşılacak bir gelecek yoktur. Bu ittifakın çatısı alev almıştır.

Zillet ittifakı ahtapot gibi Türkiye'yi sarıp kemirmek niyetindedir. Bizim ahtapot siyasetine feda edilecek bir ülkemiz yoktur. 

HDP'ye Bakanlık vaadi
Vatansız millet neyse Türkiye’nin karşısına geçmiş zillet ittifakı da odur. Zillet partileri ile ulaşılacak bir gelecek yoktur. Karanlık zihniyet açısından bir farkları yoktur. Bu ittifakın çatısını alev almıştır. Paçası tutuşan Kılıçdaroğlu 'inadına beraber olacağız' demiştir. Beraberlik inançla olur, inatla değil.

HDP'nin desteği ile büyükşehirleri kazananlar şimdi HDP'ye bakanlık verme peşinde. Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez.

6'lı masada gerilim tavan yaptı. Hepsinin meselesi çıkarlarıdır. Türkiye'yi düşündükleri yoktur. En küçük hazırlıkları yok. 

 Ayrıntılar Geliyor...

ÖNCEKİ HABERLER
Kasımpaşa Galatasaray (CANLI YAYIN)
Kasımpaşa Galatasaray (CANLI YAYIN)
MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te şehit ve yaralı askerlerimiz var!
MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit'te şehit ve yaralı askerlerimiz var!
Fox Tv'den şok final kararı! O dizi hakkında final kararı kesinleşti
Fox Tv'den şok final kararı! O dizi hakkında final kararı kesinleşti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni Türkiye açıklaması
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten yeni Türkiye açıklaması
Bu burçlar sayesinde her şey düzene giriyor! En düzenli burçlar açıklandı
Bu burçlar sayesinde her şey düzene giriyor! En düzenli burçlar açıklandı
Beyoğlu'nda apartmanda kötü kokular yayılınca ortaya çıktı
Beyoğlu'nda apartmanda kötü kokular yayılınca ortaya çıktı
İsmail Çataklı'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Bir oy için her şeyi satarsın
İsmail Çataklı'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Bir oy için her şeyi satarsın
Yunan güçlerin Ege denizinde saldırdığı geminin 'Mavi Marmara' gemisi olduğu ortaya çıktı
Yunan güçlerin Ege denizinde saldırdığı geminin 'Mavi Marmara' gemisi olduğu ortaya çıktı
Diyabet hastalığını elleriniz ele veriyor! Belirti deyip geçmeyin bakın nelere neden oluyor
Diyabet hastalığını elleriniz ele veriyor! Belirti deyip geçmeyin bakın nelere neden oluyor
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Fransa'daki son yarışta birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Fransa'daki son yarışta birinci oldu