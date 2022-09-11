Bahçeli'den anket şirketlerine sert tepki: "Biz sizin ederinizi de cibilliyetinizi çok iyi biliriz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da 2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net mitinginde konuşuyor. Bahçeli seçim öncesi anket yapan şirketlere tepki göstererek; "Parayı verenin düdüğünü çalan anket şirketleri, biz sizin ederinizi de cibilliyetinizi çok iyi biliriz. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Bulanık sularda balık avlama merakında değiliz. Uçurumun kenarlarında oyalanma arayışında değiliz" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da 2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net mitinginde konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Sivas'ta on binlerce vatan evladı bir araya geldi. Birilerinin uykuları kaçtı, kıskananların feleği şaştı.

Türkiye'ye diş bileyen mihraklar kabusla tanıştı.

Sokak röportajlarıyla Cumhur İttifakı'nı kötüleyenler, zillete methiye düzenler küçük dillerini yurttu.

Türkiye düşmanlarına piyonluk yapan bir avuç devşirme istedi diye ülkümüzün kubbesi asla devrilmez.

Anket şirketlerine sert tepki

Parayı verenin düdüğünü çalan anket şirketleri, biz sizin ederinizi de cibilliyetinizi çok iyi biliriz.

Bizim adayımız belli kararımız nettir. Bulanık sularda balık avlama merakında değiliz. Uçurumun kenarlarında oyalanma arayışında değiliz.

Nitekim Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Zalimlere karşı aynı siperdeyiz. Hainlere karşı aynı cephedeyiz.

Zillette umut yoktur. Zillet partileri ile ulaşılacak bir gelecek yoktur. Bu ittifakın çatısı alev almıştır.

Zillet ittifakı ahtapot gibi Türkiye'yi sarıp kemirmek niyetindedir. Bizim ahtapot siyasetine feda edilecek bir ülkemiz yoktur.

HDP'ye Bakanlık vaadi

Vatansız millet neyse Türkiye’nin karşısına geçmiş zillet ittifakı da odur. Zillet partileri ile ulaşılacak bir gelecek yoktur. Karanlık zihniyet açısından bir farkları yoktur. Bu ittifakın çatısını alev almıştır. Paçası tutuşan Kılıçdaroğlu 'inadına beraber olacağız' demiştir. Beraberlik inançla olur, inatla değil.

HDP'nin desteği ile büyükşehirleri kazananlar şimdi HDP'ye bakanlık verme peşinde. Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez.

6'lı masada gerilim tavan yaptı. Hepsinin meselesi çıkarlarıdır. Türkiye'yi düşündükleri yoktur. En küçük hazırlıkları yok.

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