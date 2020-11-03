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Bahçeli: Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de yaşanan depreme ilişkin ''Ne yazık ki depremin ağır faturasını mazlumlar ödemiş, suçu günahı olmayan insanlarımızın üzerini beton bloklar örtmüş ve kapatmıştır. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır. Geliyorum diyen felakete bu denli sessiz ve hareketsiz kalmak akıl karı değildir.'' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grubunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları...

- Ne yazık ki depremin ağır faturasını mazlumlar ödemiş, suçu günahı olmayan insanlarımızın üzerini beton bloklar örtmüş ve kapatmıştır. Ölüm bu kadar ucuz olmamalıdır. Geliyorum diyen felakete bu denli sessiz ve hareketsiz kalmak akıl karı değildir. Acılara birlikte göğüs gerdiğimiz sürece, dayanışmayı canlı tuttuğumuz müddetçe daha güçlü daha metin bir millet oluruz. Hayatları söndüren deprem değil tedbirsizliktir. Bundan kaçış yoktur. İstanbul depremi için acilen hazırlık yapılmalı.

- Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi istismarın dibini boylamış, siyasetlerini maskaraya çevirmiştir. Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset ve hamakat çukuruna yuvarlanmışlardır. İzmir'deki depremi siyaset malzemesi yapanlar bu milletin evladı olmayanlardır. İzmirimize gavur benzetmesi yapanlar bu vatana, millete kasıt etmişlerdir.

- CHP Genel Başkanı’nın depremden bir gün sonra afet alanına gitmesi mücadelenin merkezine İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yerleştirmesi gafilliktir. Deprem enkazı üzerinde siyaset yapayım derken hamaset çukuruna yuvarlanmışlardır. CHP demek karanlık demektir.  Bu kireçlenmiş zihniyetin yaptığı tek şey milletin sırtına hançer sallamaktır.

- Maske, mesafe, temizlik şartlarına bağlılık devamlı vurgulanırken Boğaz’a nazır mekânlarda Cadılar Bayramı’nı düzenleyip, vur patlasın çal oynasın demek en hafif tabirle pespayeliktir. Covid'le mücadele eden, sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Onların inancıyla bu virüsten kurtulacağız.

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