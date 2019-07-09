Bahçeli: Milli birliği, bekayı yok saymamız başımıza bela olacaktır

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Tarihten çıkarttığımız derslerle olaylara bakmaksak geçmişten daha ağır derslerle karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. Milli birliği, bekayı yok saymamız başımıza bela olacaktır.'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

- Bir vatana sahip olmanın ağır bedelleri vardır, bu bedeller de destanlaşan şehadetlerle bezendi. Türk milleti Haçlılara direnerek, her gün kurulan tuzakları bozdu, esaret senaryolarını yırttı attı. Tarih içinde yönetim sistemleri, yöneticiler değişti, yıllar yılları kovaladı, gönüller değişti. Yeri geldi devletin adı farklılaştı, rejim değişikliği gerçekleşti. Ancak Türk milleti ilkelerinden ve ülküsünden asla taviz vermedi.

- Seçilmiş yöntemlerin, belirlenmiş sistemlerin milli gerçeklerle uyumsuzluğu, yabancıların reçete hazırlığı ve tedavi temini beklenmeyen pek çok menfi neticeye açık kapı bırakmıştır.

- Hükmedilen değil hükmeden, önü alınan değil, ön alan, ağza bakan değil ağzına bakılan bir ülke olmanın hayaliyle mücadelemizi sürdürüyoruz.

- Bizim meselemiz arayışların hiç bitmeyişidir. Nizam-ı Gedik ile başlayan süreç birçok hezimet, isyan ve çözülmeyle birlikte adeta tarihin derin soluklarına yitip gitmiştir. Yabancı ülkelerin bitmek bilmeyen müdahaleleri, tazminattan meşrutiyete kadar devlet hayatını rehin almıştır. Tarihten ibret alınsaydı, tarih hiç tekerrür eder miydi?

- Tarih şuuru varsa gelecek vizyonu canlı bir resim gibi önümüzde duracaktır. Tarihten çıkarttığımız derslerle olaylara bakmaksak geçmişten daha ağır derslerle karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. Milli birliği, bekayı yok saymamız başımıza bela olacaktır.

- Sayın Erdoğan yüzde 52 oy oranıyla seçilirken, Cumhur İttifakı da Meclis'te sayısal çoğunluğu elde etmiştir. Ardından 1. Bakanlar Kurulu'nu toplamıştır. Tanzimat'tan bugüne kadar geçen sürede edindiğimiz bilgilerin kılavuzunda, tarihimizin en uygun hükümet politikası sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milli misyon ve vizyon 2053 ve 2071 hedeflerinin altyapılarını oluşturacak, siyasal uzlaşmayı ulaştıracaktır.

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 2023'ün emniyetli ana kulvarıdır. Devlette çift başlılığa neşter vurmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Türkiye'nin önünü açmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle sahnenin önünde tarafsız arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden dönem kapandı.

- Sayın Kılıçdaroğlu bize Cumhuriyet tarihinde tarafsız bir Cumhurbaşkanı göstersin. Millet, zillete rağmen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sevmiştir.

- Kılıçdaroğlu'nun kıllanması, kriz ayinine çıkması çarpık bir siyaset hastalığıdır. CHP Genel Başkanı'nın İstanbul'a yaptığı bir ziyaret esnasında gönlüne inen perdenin, düşünme melekelerini de etkilediğine herkes şahit olmuştur.