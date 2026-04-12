Bahçeli devreye girdi! İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun jesti
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sanatçı İbrahim Tatlıses, birkaç gün önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki ünlü ismin genel durumunun iyi olduğu ve tedbiren yoğun bakımda tedavi altında olduğu açıklandı.
7 Nisan Salı gününden beri hastanede tedavi altında olan Tatlıses için safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisine başlandığı ve sürecin olumlu ilerlediği söylendi.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Bahçeli'nin Tatlıses'i aradığı açıklandı.
MHP'nin sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde ameliyat olan ve halen tedavisi devam eden kıymetli sanatçı İbrahim Tatlıses’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiştir."