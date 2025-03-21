Bahçeli, Beni Şaşırtmıyor.

Haftaya, İmamoğlu merkezli depremlerle başladık.

Öncü deprem olarak diplomasının iptal edildiği haberi geldi.

Gözaltına alındığı haberi ile büyük deprem yaşandı.

Suçlamalar ciddi ve muhtelif.

Masumiyet karinesi herkes için geçerli.

İddialar, sübuta erene kadar İmamoğlu da masum.

Kamuoyu, bu depremlerin şokunu atlatmaya çalışırken MHP Lideri Devlet Bahçeli, tsunamiye sebep olacak bir açıklama yaptı:

“… bölücü terör örgütü PKK, 27 Şubat İmralı çağrısının gecikmemesi ve aziz milletimizin yoğunlaşan arzusunun boşa düşmemesi maksadıyla bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı almalı, nihayet silahları bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmelidir.

Fesih kararının sürüncemede bırakılması hiç beklenmedik komplikasyonlara, hiç tahmin edilmedik komplolara ve karmaşık provokasyonlara sahne olabilecektir.

Bölücü terör örgütünün derhal karar alması gerekmektedir.

Bizim tasavvur ve teklifimiz Hıdırellez’in arifesinde, mesela 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir.”

Yine, el yükselten bir açıklamaya imza attı.

Devlet Bahçeli’nin çıkışı bazılarını yine şaşırtabilir

Fakat, MHP tabanı için sürpriz sayılmaz.

Bilge Lider Bahçeli Nevruz mesajında, kongre için yer ve tarih verdi.

MHP Lideri’nin açıklamasına henüz muhataplarından bir cevap gelmedi.

Bahçeli, bu sansasyonel çağrıyı neden yapmış olabilir?

Bazı art niyetli ve önyargılı tayfa, Bahçeli’yi hemen mahkûm edecektir.

Bahçeli, Pkk’nın kongreyi Türkiye topraklarında toplayamayacağını herkesten daha iyi bilir.

Devlet Bey dahil hiç kimse bir Habur vakası daha yaşamak istemez.

İyi bir oyun kurucu olan Bilge Lider, neden böyle bir çağrı yapar?

*Sürecin savsaklandığını gördüğü için,

*Pkk’yı daha fazla köşeye sıkıştırmak için,

*Gündemin sebep olduğu kasvetli havayı dağıtmak için,

*Gündem kaynaklı oluşabilecek provokasyonları minimize etmek için,

*İlk çağrısından son çağrısına kadar samimi olduğunu göstermek için,

*Pkk’nın kıvırma ihtimalini gördüğü için.

Devlet Bahçeli, hasta yatağında bile memleketin derdiyle dertleniyor. Her gün bir siyasetçi, gazeteci ya da sanatçıyla barışı görüşüyor. Allah geçinden versin, Hak vaki olmadan Terörsüz Türkiye’yi görmek istiyor.

Türkiye’si için sağlığını ikinci plana atan, dünyevi tüm makamları elinin tersiyle iten, “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” diyen bir Lideri eleştirirken biraz insaflı olmamız gerekmez mi?

Allah, Devlet Bey'e uzun ömürler versin.