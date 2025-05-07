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Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder için yapılan törene katıldı

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder için yapılan törene katıldı

Sırrı Süreyya Önder, TBMM'de anılıyor. Anma törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. DEM Parti heyeti ile Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder'e taziyelerini ileten MHP lideri Bahçeli, bağsağlığı dileklerinin ardından anma töreninden ayrıldı.

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Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de anma ve taziye töreni düzenleniyor. Taziyeleri kabul eden DEM Parti heyetini ilk olarak CHP heyeti ziyaret etti. MHP lideri Devlet Bahçeli ise program için 99 gün sonra yeniden Meclis'e döndü.

Taziyeleri kabul eden DEM Parti heyetini ilk olarak CHP heyeti ziyaret etti. Heyetin sonraki ziyaretçisi ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Kurtulmuş, DEM Parti heyetine başsağlığı dileklerini iletti.

BAHÇELİ 99 GÜN SONRA MECLİS'E DÖNDÜ

Kurtulmuş'un ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de salona giriş yaptı. Bahçeli, rahatsızlığının ardından 99 gün sonra yeniden Meclis'e döndü.

DEM Parti heyeti ile Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder'e taziyelerini ileten MHP lideri Bahçeli, bağsağlığı dileklerinin ardından anma töreninden ayrıldı.

Bahçeli, Önder'in kardeşiyle selamlaştı

"ÖNEMLİ SÜRECİN EN TEMEL AKTÖRLERİNDEN BİRİSİ OLDU"

Kurtulmuş, törende bir konuşma yaparak Önder'i andı.

Sırrı Süreyya Önder'in yakın bir çalışma arkadaşı olduğunu anlatan Kurtulmuş, "İçinde ne kadar çok fırtınalar koparsa kopsun biz Sırrı Süreyya beyi gülmenin dışında bir hal içerisinde görmedik." diye konuştu.

"Bu ülkeyi doğusundan batısına, her bir karışıyla seven ve bunu da özümsemiş biriydi. Hayatının her döneminde yurtsever tarzını her vesileyle ortaya koyan bir arkadaşımızdı." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, "Son zamanlarda önemli bir sürecin en temel aktörlerinden birisi olmuştur. Barışın sağlanması, husumetin ortadan kalkması için inisyatif almıştır." diye konuştu.

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder için yapılan törene katıldı - Resim: 0

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İDEALİ BİR VASİYET"

Kurtuşmuş şöyle devam etti:

"Bu büyük idealin bizim için bir vasiyet olduğunu görüyorum. Hepimiz Sırrı Süreyya Önder'in terörsüz Türkiye idealine sahip çıkmak, bu idealin bir an evvel gerçekleştirilmesi için her türlü çabayı ortaya koymak mecburiyetindeyiz."

"RAHATSIZLIĞINI GERİ PLANA İTTİ"

Kurtulmuş'un ardından sözü DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları aldı.

Hatimoğulları, "O şuna yürekten inanıyordu; Türkiye'de yaşayan bütün farklı halklar ve inançlar bir arada yaşayabilir. Buna o kadar çok inanıyordu ki, en son yapılan barış ve demokratik toplum çağrısında o nedenle bu kadar büyük rol üstlendi. O nedenle rahatsızlığını geri plana itti." diye konuştu.

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