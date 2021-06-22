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Bahçede 2 lira tezgahta 15 lira! İsyan edip bin 500 ağacını kesti

Bahçede 2 lira tezgahta 15 lira! İsyan edip bin 500 ağacını kesti

BİLECİK'in Yeniköy ilçesinde, İsmail Ayaz (39) 62 dönümlük arazisinde yetiştirdiği kirazın kilosunu 2 TL'ye sattığını ancak tezgahta fiyatın 15 TL'ye kadar çıktığını belirterek bin 500 kiraz ağacını kesti.

Bahçede 2 lira tezgahta 15 lira! İsyan edip bin 500 ağacını kesti

Bilecik'in Yeniköy ilçesinde, İsmail Ayaz (39) 62 dönümlük arazisinde yetiştirdiği kirazın kilosunu 2 TL'ye sattığını ancak tezgahta fiyatın 15 TL'ye kadar çıktığını belirterek, duruma tepki gösterdi. Kiraz ağaçlarını kesen Ayaz, "Kiraz 2 TL ya da 3 TL. İstanbul’a vardığınız zaman 15 TL'ye kiraz yiyor vatandaş. Aracı, komisyoncu, halcisi para kazanıyor" dedi.

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Bahçede 2 lira tezgahta 15 lira! İsyan edip bin 500 ağacını kesti

Yeniköy'de yaklaşık 15 yıldır kiraz yetiştiren İsmail Ayaz, kirazın kilosunu komisyoncu ve hale 2- 3 TL'ye sattığını ancak pazar tezgahlarında meyvenin kilosunun 15 TL'ye kadar çıktığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Artık kiraz yetiştirmeyeceğini söyleyen Ayaz, yaklaşık 10 yıl önce, 8 TL'den alınan kirazın bu dönemde 2 TL'ye kadar düştüğünü vurguladı.

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Bahçede 2 lira tezgahta 15 lira! İsyan edip bin 500 ağacını kesti

Ayaz, bahçesindeki 1000 kiraz ağacını kesmeye başladı. Ayaz, "Yapmış olduğumuz kiraz hasadında gördüğünüz son durum işte bu. 2 TL ya da 3 TL'ye satıyoruz, İstanbul'a vardığınız zaman 15 TL'ye kiraz yiyor vatandaş. Aracı, komisyoncu, halcisi para kazanıyor. Son durum gördüğünüz gibi ağaçları kesmeye başladık. Burada 1000 kiraz ağacım var. Hepsini keseceğiz" dedi.

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Bahçede 2 lira tezgahta 15 lira! İsyan edip bin 500 ağacını kesti

"Biz yine ortada halciye, komisyoncuya muhtaç kalıyoruz. Ürün satıyoruz ama işçi ile ortak satıyoruz" diyen İsmail Ayaz şöyle devam etti: "Günlük 100 TL yevmiyeleri var. Kirazları 2 TL'ye verdiğin zaman 1 işçi 70 kilo kiraz topluyor 2 ile çarpınca 140 TL ediyor, 100 TL'si işçinin 40 TL'si benim. İşçi benden daha çok kazanıyor."

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