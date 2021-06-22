Bahçede 2 lira tezgahta 15 lira! İsyan edip bin 500 ağacını kesti

"Biz yine ortada halciye, komisyoncuya muhtaç kalıyoruz. Ürün satıyoruz ama işçi ile ortak satıyoruz" diyen İsmail Ayaz şöyle devam etti: "Günlük 100 TL yevmiyeleri var. Kirazları 2 TL'ye verdiğin zaman 1 işçi 70 kilo kiraz topluyor 2 ile çarpınca 140 TL ediyor, 100 TL'si işçinin 40 TL'si benim. İşçi benden daha çok kazanıyor."