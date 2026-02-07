Baharın habercisi ilk cemre ne zaman düşecek? 2026 havaya, suya toprağa cemre düşme tarihleri
Cemre düşme tarihleri araştırılıyor. Şubat ayının gelmesiyle cemre düşme tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı.
Soğuk havaların etkisini sürdürmeye devam etmesiyle vatandaşlar, havaların sıcaklayacağının sembolü olan cemre düşme tarihlerini sorgulamaya başladı. Cemre düşmesi soğuk havalardan bahar aylarına geçişin bir işaretidir. Cemreler önce havaya, sonra toprağa en son ise suya düşer. Peki havaya, toprağa ve suya ne zaman cemre düşecek? Cemre düşmesi nedir, ne anlama geliyor?
Arapça ve Farsça eserlerde, çeşitli kavimlerin cemrenin yerin altından yükseldiğine dair bir inanışa sahip olduğu belirtilirken Türk kültüründe ise genellikle cemrenin düştüğü inanışı yaygın. Peki havaya, toprağa ve suya ne zaman cemre düşecek? Cemre düşmesi nedir, ne anlama geliyor?
CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Cemreler kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra düşmeye başlar. Cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.
CEMRE DÜŞME SIRASI
1. cemre havaya 19-20 Şubat'ta,
2. cemre suya 26-27 Şubat'ta,
3. cemre toprağa 5-6 Mart'ta düşecek.