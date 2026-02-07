Baharın habercisi ilk cemre ne zaman düşecek? 2026 havaya, suya toprağa cemre düşme tarihleri

Soğuk havaların etkisini sürdürmeye devam etmesiyle cemrenin ne zaman düşeceği de akıllarda soru işareti oluşturdu. Cemrelerin düşmesi ile soğuk ve kış günlerinin ardından hava, su ve toprağın ısındığına inanılıyor. Arapça ve Farsça eserlerde, çeşitli kavimlerin cemrenin yerin altından yükseldiğine dair bir inanışa sahip olduğu belirtilirken Türk kültüründe ise genellikle cemrenin düştüğü inanışı yaygın. Peki havaya, toprağa ve suya ne zaman cemre düşecek? Cemre düşmesi nedir, ne anlama geliyor?