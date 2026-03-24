Baharı bir süre daha unutun! Bu illeri kar bastıracak, sağanak fena vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, günlerdir Türkiye'yi etkisi altına alan kar ve sağanak yağışın bugün de devam edeceği bildirildi. Yurdun büyük bölümünde sağanak yağış beklenirken, 4 ilde de kuvvetli kar yağışının etkisini attıracak. İşte 24 Mart Salı güncel hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Mart Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars, ve Ardahan çevreleri ile Erzurum, Bitlis ve Siirt'in doğusunda sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hakkari, Bitlis, Van ve Ağrı'da ise kuvvetli kar yağışının etkili olacağı bildirildi.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Antalya’nın merkez ve doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
24 MART SALI GÜNCEL HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı