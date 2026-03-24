Baharı bir süre daha unutun! Bu illeri kar bastıracak, sağanak fena vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Mart Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars, ve Ardahan çevreleri ile Erzurum, Bitlis ve Siirt'in doğusunda sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hakkari, Bitlis, Van ve Ağrı'da ise kuvvetli kar yağışının etkili olacağı bildirildi.