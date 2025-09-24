Bahar Şahin'in bu itirafı ortalığı karıştıracak: ''Sette oruç tutana saygı duymazlar!''
Oyuncu Bahar Şahin, sette yaşanılan bazı olumsuz durumları hakkında itiraflarda bulundu. Ramazan ayının sette nasıl geçtiğini anlatan Şahin, ortalığı birbirine katacak şeyler söyledi. O sözler sosyal medyada büyük dikkat çekti.
Rol aldığı projelerle ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Bahar Şahin, bu sefer çok başka bir konuyla gündeme geldi. Eski rol arkadaşı Mine Tugay’la ilgili anlattığı ‘mobbing’ iddialarıyla adından söz ettiren Bahar Şahin, bu kez sette yaşadığı bir olaydan bahsetti: ''Sette oruç tutana saygı duymazlar!''
SETTE RAMAZAN
Set çalışanlarının sesi olan Şahin, Ramazan ayında çekimleri yapılan bir dizinin setinde, set çalışanının orucunu açmasına izin verilmemesinin ardından yaşadıklarını anlattı.
"İŞİ YAVAŞLATTIKLARI DÜŞÜNÜLÜR"
Şahin, “Sette dini bütün olan kişileri sevmezler. Çünkü işi yavaşlattıklarını düşünürler. Oruç tutanlara saygı duymazlar ekstra bütçe olarak görürler. Işık tutan bir abi orucunu yemek arasından kalanlarla açmak zorunda bırakıldığını söyledi. Ben de ‘Yemek getirilene kadar sahneyi oynamayacağım’ dedim. Yapımcı sete gelerek gerginlik çıkardı.” sözleriyle dikkat çekti.
"SET MAHREMİYETİ"
Şahin’in, “Set mahremiyeti diye bir şey var. Tacize de uğrasanız, hırsızlıkla da suçlansanız eğer susmazsanız, yapımcılarla aranız bozulur. İş bulmanız da zorlaşır. Çoğu oyuncu bu yüzden sessiz kalıyor.” sözleri, sektördeki çalışma koşullarını yeniden gündeme getirdi.