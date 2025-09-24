Bahar Şahin'in bu itirafı ortalığı karıştıracak: ''Sette oruç tutana saygı duymazlar!''

"SET MAHREMİYETİ"

Şahin’in, “Set mahremiyeti diye bir şey var. Tacize de uğrasanız, hırsızlıkla da suçlansanız eğer susmazsanız, yapımcılarla aranız bozulur. İş bulmanız da zorlaşır. Çoğu oyuncu bu yüzden sessiz kalıyor.” sözleri, sektördeki çalışma koşullarını yeniden gündeme getirdi.