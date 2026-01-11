BIST 12.201
Bahar Şahin'den Şeyma Subaşı'nı çok kızdıracak sözler

Oyuncu Bahar Şahin polemikler ile gündeme geliyor. Şimdi de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan fenomen Şeyma Subaşı'nın açıklamalarını tiye aldı. Bakın neler söyledi

Oyuncu Bahar Şahin, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve testi pozitif çıkan fenomen Şeyma Subaşı'nın açıklamalarını tiye aldı. 

Şahin, tesettürlü bir fotoğrafının üstüne, "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" notunu düştü.

"Zalim İstanbul", "O Hayat Benim" ve "Gülümse Kaderine" gibi yapımlarla tanınan Bahar Şahin, uzun zaman sonra sosyal medyada yeniden görünmüş; yıllar önce bir kadın meslektaşı tarafından sistematik biçimde psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyerek gündem olmuştu. Bu kişinin Mine Tugay olduğu iddiası, magazin kulislerinde geniş yankı uyandırmıştı. Şahin bu sefer fenomen Şeyma Subaşı'nı tiye aldığı paylaşımıyla gündeme geldi.

ŞEYMA SUBAŞI'NA İĞNELİ PAYLAŞIM

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşmasında gözaltına alınan ve test sonucu pozitif çıkan Subaşına göndermede bulunan Şahin, türbanlı halini paylaşarak, "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" ifadelerini yazdı. Şahin'in bu paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti.

