Bahar Şahin'den Şeyma Subaşı'nı çok kızdıracak sözler

"Zalim İstanbul", "O Hayat Benim" ve "Gülümse Kaderine" gibi yapımlarla tanınan Bahar Şahin, uzun zaman sonra sosyal medyada yeniden görünmüş; yıllar önce bir kadın meslektaşı tarafından sistematik biçimde psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyerek gündem olmuştu. Bu kişinin Mine Tugay olduğu iddiası, magazin kulislerinde geniş yankı uyandırmıştı. Şahin bu sefer fenomen Şeyma Subaşı'nı tiye aldığı paylaşımıyla gündeme geldi.